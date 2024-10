Serie D, il Piace prova a rialzarsi contro il Tuttocuoio: obbligatorio vincere

Non esiste riposo per il Piacenza, che oggi – domenica 27 ottobre – torna in campo, ore 14.30, a Ponte a Egola per affrontare il Tuttocuoio.

Periodo intensissimo per una squadra che deve sfruttare questo ciclo di partite ravvicinate (mercoledì recupero a Ravenna) per ritrovare certezze, cercando nel frattempo di tamponare la situazione in classifica, che al momento vede i biancorossi a 9 punti di distanza dalla capolista Tau Altopascio.

Mister Parlato chiede ai suoi maggiore lucidità sotto porta e capacità di adattarsi ad ogni contesto. Senza Corradi, ancora alle prese con un fastidio muscolare, e con Grieco in forse fino all’ultimo, il tecnico campano è pronto a confermare l’undici titolare delle ultime due uscite.

Le probabili formazioni

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Moretti, Salto, Contipelli; Lorenzini, Russo, Fino, Centonze, Haka; Massaro, Di Natale. All. Firicano.

PIACENZA (4-3-3): Franzini; Argint, Silva, Somma, Solerio; Santarpia, Bachini, Iob; Sartore, Recino, Mauri. All. Parlato.