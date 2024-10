Udine è troppo forte per l’Assigeco: Manzo parte con una sconfitta 74-96

Era francamente utopistico pensare che coach Manzo avesse la bacchetta magica per trasformare un’Assigeco in grande difficoltà (sette ko di fila) in una squadra del tutto diversa nel giro di qualche giorno. L’esordio del nuovo allenatore è dunque molto amaro al cospetto di una Udine che si conferma tra le formazioni migliori di Serie A2 e vince in scioltezza al Palabanca per 74-96.

La squadra piacentina dal canto suo fa quello che può in questo momento, in doppia cifra ci vanno anche 4 giocatori, ma la tenuta difensiva è veramente troppo fragile per pensare di potersela giocare a questi livelli. Il neo arrivato (anzi, bentornato) Gajic è disponibile e parte dalla panchina, per il suo nuovo corso Manzo sceglie Bradford, Bonacini, Filoni, Grimes e Serpilli. Inizia benissimo Bonacini che tiene i suoi attaccati a Udine (4-5), il vero problema è la difesa che concede troppo, a metà frazione i biancorossoblù sono sotto per 615. Cominciano le rotazioni, entra Bartoli che con una tripla dà una piccola scossa, ma lo strapotere fisico dei friulani è impressionante: il primo quarto termina con un eloquente 11-28. C’è maggiore equilibrio nello scorcio iniziale del secondo quarto, il più in palla è sempre Bonacini e il distacco rimane quantomeno invariato. Bartoli trova anche la tripla che fa esultare il PalabancaSport, ma Udine riaccelera quel tanto che basta per andare all’intervallo lungo con il vantaggio aumentato (22-54). C’è una montagna da scalare per i ragazzi di Manzo e il tema è sempre quello: Udine fa girare palla partendo da un magistrale Hickey, trova poca opposizione e prende molti più rimbalzi. Bonacini, sempre lui, va in doppia cifra (12 personali), bene anche D’Almeida che almeno mantiene le distanze e manda la sfida all’ultimo quarto sul punteggio di 52-82. D’Almeida continua ad andare a bersaglio e rosicchia qualche punto (61-88), Udine si rilassa un filo ma se lo può permettere visto il cospicuo vantaggio. Bonacini si toglie lo sfizio di diventare il top scorer del match, ma è l’unica soddisfazione per un’Assigeco che rimane ancora a secco di vittorie in questa stagione e ultima in classifica senza aver conquistato un solo punto.

IL TABELLINO

UCC ASSIGECO PIACENZA UDINE 74-96

(11-28; 22-54; 52-82)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Gajic, Bradford 3, Grimes 12, Suljanovic 3, Manzo 2, D’Almeida 17, Querci, Fiorillo, Bonacini 23, Serpilli 2, Bartoli 10, Filoni 2. All. Manzo.

APU OLD WILD WEST UDINE: Stefanelli 11, Bruttini, Alibegovic 18, Caroti 12, Hickey 11, Johnson 11, Agostini, Ambrosin 10, Da Ros 10, Pini 7, Ikangi 6. All. Vertemati.

Arbitri: Boscolo, Pellicani, Morassutti