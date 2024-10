Cammaroto, Andreoli e Nigrelli stasera a Zona Calcio Paola Croce a Zona Sport

Il Fiorenzuola riesce a rilanciarsi, il Piacenza ancora no. I due stati d’animo opposti delle squadre piacentine di Serie D saranno in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. La vittoria dei rossoneri sullo Zenith Prato e il pareggio dei biancorossi sul campo del Tuttocuoio saranno analizzati dagli ospiti allo Spazio Rotative, che presenteranno anche le prossime sfide che attendono le due squadre mercoledì e domenica.

Ospiti in studio, l’allenatore del Fiorenzuola Vincenzo Cammaroto e il centrocampista del Piacenza Nicola Andreoli.

Poi come sempre, immagini gol e commenti sulle partite del fine settimana in Eccellenza, Promozione e Prima categoria, con Seconda e Terza fermate dal maltempo. In studio, il direttore sportivo del Gotico Garibaldina Paolo Nigrelli.

Al termine, nuova puntata di Zona Padel: protagonista la campionessa mondiale ed europea di pallavolo Paola Croce, neo-giocatrice di padel e allenatrice di beach volley all’Lpr Stadium.

