Taekwondo, per la prima volta Piacenza ottiene un oro e un argento agli Italiani

Quelli ottenuti da Abdul Fataou Bance e Salma Benthala sono due storici risultat sportivi per la città di Piacenza: gli atleti dell’Asd Taekwondo Csak Piacenza hanno infatti ottenuto due medaglie – un oro e un argento – ai recenti campionati italiani che si sono tenuti a Caorle il 26 e 27 ottobre.

Abdul è salito sul gradino più alto del podio, laureandosi campione italiano nella categoria Senior 68 chili, dopo tre incontri completamente dominati. È la prima volta che Piacenza vanta un campione italiano nella disciplina olimpica del Taekwondo.

Salma, nella categoria Senior 62 chili, alla sua prima esperienza in un campionato di tale importanza ha passato gli incontri preliminari, vincendo una combattuta semifinale e fermandosi solo in finale dopo aver vinto il primo round, perso il secondo per pochissimo e pareggiato il terzo 6-6. Per lei un bellissimo argento.

Il maestro Valerio Aliberti, accompagnato dall’aiuto coach Luca Tortelli, si dichiara “molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Gli atleti in gara hanno dimostrato grandissimo carattere e coraggio. È stato un campionato incredibile, con due risultati storici per la nostra città: un oro per Fataou Bance Abdul, che supera l’altresí storica medaglia d’argento dell’anno scorso e Salma Benthala che conquista per la nostra città il primo argento nella categoria femminile. Che questi prestigiosi risultati possano essere di sprono e ricordarvi che il duro lavoro ripaga sempre”.