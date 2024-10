MetroGalli, Nordmeccanica e Italiana Assicurazioni sul podio della “Sponsor cup”

La Sponsor Cup della Gas Sales Bluenergy ha trasformato ieri, 28 ottobre, il PalabancaSport in un palcoscenico di competizione e divertimento.

L’iniziativa, illustrata dalla presidente del club biancorosso Elisabetta Curti, è nata con l’obiettivo di rafforzare i legami tra gli sponsor. “Ci è sembrato giusto – ha detto Curti – far scendere in campo anche i nostri partner, dimostrando che siamo una squadra a tutti gli effetti”.

Oltre 120 partecipanti, suddivisi in 12 squadre, si sono sfidati quindi con entusiasmo.

La finalissima ha visto la vittoria della squadra MetroGalli, al secondo posto Nordmeccanica mentre sul terzo gradino del podio è salita Italiana Assicurazioni che nella finale terzo e quarto posto ha avuto la meglio su BFT Burzoni.

L’ARTICOLO DI ALICE MORELLI SU LIBERTÀ