Zona Sport, alle 21 i campioni di Taekwondo, le ragazze della Vap e la Spartan Race

Per la prima volta Piacenza può vantare un campione italiano nella disciplina olimpica del taekwondo. A raggiungere questo storico traguardo nella categoria Senior 68 chili è Abdul Fataou Bance del Taekwondo Csak Piacenza: lo conosceremo questa sera, 29 ottobre, a Zona Sport, in onda su Telelibertà (canale 76 del digitale terrestre) dalle ore 21.00 dove sarà ospite insieme alla compagna di squadra Salma Benthala, vicecampionessa italiana nella Senior 62 chili.

Nella seconda parte del programma condotto dal giornalista Marcello Tassi si parlerà di Spartan Race, con un approfondimento sulla grande stagione dello Spartan Team Valtidone in compagnia dell’atleta Riccardo Segalini e del coach Matteo Cavallini.

Infine, terza parte dedicata al volley femminile con la palleggiatrice Caterina Schillkowski e la banda Samanta Terrana, entrambe della formazione Under 18 della Volley Academy Piacenza che partecipa ai campionati di Serie B2 girone E e Under 18 Regionale.

A seguire, l’appuntamento di chiusura del programma con “Zona Fitness” in collaborazione con Acrobatic Fitness e Tennis Club Borgotrebbia: al suo interno ci saranno consigli ed esercizi specifici, in questo caso, sulla pallavolo. Le puntate di Zona Sport si possono rivedere nella sezione On Demand del sito www.liberta.it.