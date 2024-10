Serie D, senza capitan Silva il Piacenza prova a uscire dal buio: “Fame e umiltà”

Seconda trasferta consecutiva per il Piacenza, che dopo l’1-1 riacciuffato in casa del Tuttocuoio oggi viaggia alla volta di Ravenna (calcio d’inizio ore 18) per il recupero della gara che si sarebbe dovuta giocare il 20 ottobre e poi sospesa per l’allerta meteo. Un vero e proprio scontro diretto fra due squadre ambiziose, ma al momento appaiate fra sesto e settimo posto, a -9 dalla vetta.

Dopo due pareggi deludenti, i biancorossi cercano i segnali per la svolta, ma non sarà facile perché la rosa non è al completo, anzi. Oltre a Corradi e Grieco, preconvocati, ma non ancora al top e vedremo quale potrà essere il loro effettivo utilizzo, Parlato non potrà contare su Sartore per un problema muscolare. A questo, si aggiunge la squalifica di capitan Silva: fuori per tre giornate per il pugno che gli è costato l’espulsione contro il Tuttocuoio.

L’allenatore ragiona su possibili cambi tattici e potrebbe lanciare la coppia d’attacco Recino-Manicone dal primo minuto, con Mauri a supporto come trequartista. A centrocampo, Andreoli spinge per il ritorno da titolare.

Le probabili formazioni

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Onofri, Esposito, Venturini; Milan, Biagi, Lordkipanidze, Rrapaj, D’Orsi; Lo Bosco, Manuzzi. All. Marchionni. A disposizione: Calandrini, Galassi, Mauthe, Agnelli, Rossetti, Guida, Mandorlini, Crosariol, Di Renzo. Allenatore: Marchionni

PIACENZA (4-3-1-2): Franzini; Argint, Somma, Solerio, Iob; Santarpia, Bachini, Andreoli; Mauri; Manicone, Recino. All. Parlato. A disposizione: Morosoli, Argint, Del Dotto, Napoletano, Ruiz, Iocolano, Grieco, Corradi, Doria. Allenatore: Parlato