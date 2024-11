Ricco bottino di medaglie per il Karate Farnesiana al Trofeo Lombardia Csen

È con il solito bottino di medaglie che gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana hanno fatto ritorno dal Trofeo Lombardia Csen, con la 15° edizione della competizione interregionale (alla quale hanno preso parte 521 atleti di 46 società provenienti da tutto il nord e il centro Italia) che ha visto scendere sul tatami le nuove leve del sodalizio piacentino, allenate dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dall’allenatrice Giulia Ghilardotti.

Sofia Bouraya nella categoria Juniores -59 chili, Inela Kuljianovic nella categoria Cadette -54 chili, Aicha Kouhaih nella categoria Esordienti -50 chili hanno conquistato la medaglia d’oro. Nicole Famà nella categoria under 10 -32 chili, che pur essendo l’atleta più giovane del team piacentino, ha vinto finora tutte le gare a cui ha preso parte.

Medaglia d’argento per Leonardo Scanacapra che nella categoria Esordienti -48 chili ha perso solo in finale con il campione italiano in carica.

Argento anche per Anas Fellous nella categoria Esordienti -38 chili. Infine, medaglia di bronzo per Michelle Rizzoli nella categoria esordienti -40 chili femminile.

I prossimi impegni agonistici del team piacentino sono l’Open di Toscana a Follonica (gara valevole per il ranking Fijlkam per i campionato europeo del 2025), l’Open di San Marino, il Campionato Nazionale Csen a Fidenza e per alcuni degli atleti piacentini più titolati la Coppa del Mondo a Jesolo in dicembre con la partecipazione di 80 nazioni (anche tale competizione è valevole per il ranking Fijlkam per i campionato europeo del 2025).