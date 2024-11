Basket A2: Assigeco Piacenza in missione a Cremona per iniziare la risalita

Con alle spalle sette sconfitte consecutive in Serie A2, l’Assigeco Basket Piacenza spera di sbloccarsi domani alle 20.30 nella trasferta in casa di Cremona.

Per tornare con i primi attesissimi punti della stagione, servirà però una forte dimostrazione d’orgoglio.

“Siamo tutti chiamati ad assumerci più responsabilità e a mostrare senso di appartenenza”, ha spiegato coach Humberto Manzo alla vigilia.

“Le gerarchie possono ancora cambiare e modificarsi anche a partita in corso, la cosa importante è ricevere l’apporto di tutti e che tutti si comportino da leader al meglio delle loro possibilità”.

L’AVVERSARIO

Un sorprendente avvio di campionato vede la squadra di coach Bechi nelle parti medio-alte della classifica con un record di quattro vittorie e tre sconfitte, al pari di squadre sulla carta più attrezzate come Forlì, Orzinuovi e Milano.

L’allenatore livornese, rinnovato dopo aver portato la Juvi alla prima storica partecipazione ai playoff nella scorsa stagione, può contare su un roster competitivo guidato dal play Federico Massone, ex-Assigeco nella stagione 2020/21 e volenteroso di rivalsa dopo un’annata a Verona con minutaggio ristretto. Al suo fianco giocherà la guardia statunitense Isiah Brown, proveniente dal massimo campionato ungherese, mentre in posizione di ala piccola troveremo il dominicano Eddy Polanco, reduce da un’ottima stagione al Real Betis in A2 spagnola. L’ala forte sarà il veterano Lorenzo Tortù, l’unico giocatore confermato dal roster dello scorso anno, mentre per battersi sotto canestro Cremona punta sull’imponente stazza di Simone Barbante. Il sesto uomo di lusso è Gianmarco Bertetti, playmaker dalla spiccata produzione offensiva, chiamato a guidare la second unit insieme alle ali Andrea La Torre, arrivato dopo un triennio a Nardò, e Yannick Giombini, alla prima grande occasione in A2 dopo una buona annata in B alla Ristopro Fabriano. Altre armi a partita in corso per coach Bechi saranno il centro Alessandro Morgillo, in biancorossoblu per poche partite di Supercoppa nella stagione 2022/23, e la guardia Alfonso Zampogna. In dubbio la presenza di Alessandro Naoni, talentuosa guardia classe 2003 sulla via del ritorno dopo aver riportato un infortunio al malleolo a settembre.