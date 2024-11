Gas Sales Bluenergy, si ferma Kovacevic: non ci sarà domani contro Milano

Tegola in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza: lo schiacciatore Uros Kovacevic ha infatti accusato un risentimento articolare ed è stato sottoposto ai primi accertamenti strumentali i cui esiti si conosceranno nei prossimi giorni. Lo staff medico della società valuterà giornalmente la situazione e i tempi di recupero. Kovacevic non sarà dunque arruolabile per la partita contro Allianz Milano in programma domani, domenica 3 novembre (ore 16.00), al PalabancaSport. Al suo posto dal primo minuto giocherà il turco Mandiraci.