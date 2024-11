Addio a Pierluigi Rapetti, pioniere del volley femminile a Piacenza

Con Pierluigi Rapetti, scomparso nei giorni scorsi a 79 anni circondato dall’affetto della moglie Franca e dei figli Claudio e Laura, se ne va un pezzo della storia del volley femminile piacentino.

Rapetti, con alle spalle una più che dignitosa carriera come calciatore a livello giovanile (dove vestì anche la maglia del Piace) si innamorò della pallavolo, militando – nel ruolo di palleggiatore – nel San Vincenzo e successivamente nelle file dell’Unione Polisportiva Virtus.

Ma fu nel 1966 che arrivò la svolta, quando fondò (insieme allo sportivissimo dirigente piacentino Marchionni) la Pallavolo Belvedere, società pallavolistica più vecchia di Piacenza. Una volta appese le ginocchiere al chiodo, iniziò a dedicarsi all’attività di allenatore femminile, sotto i consigli dello storico coach Ciregna. Erano gli anni dei primi centri di avviamento allo sport indetti dal Coni e dopo qualche anno di gavetta, dal 1967 al 1987, allenò il Team 02 in Serie A femminile in collaborazione con il famoso tecnico federale Del Zozzo, la GS Sportivetto (Serie C2 femminile) e il San Corrado (prima divisione femminile).

Dopodiché, tornò alla Pallavolo Belvedere in qualità di direttore sportivo.

Ma il richiamo della panchina era troppo forte e così, dopo dieci anni di inattività, tornò ad alleare alla Farnesiana nel 1997. La stagione successiva, affiancando Fausto Matio, trascinò la prima squadra alla promozione dalla D alla C, mantenendo la categoria l’anno dopo.

Nel 2005, dopo una parentesi alla Pontolliese e alla Borgonovese, approdò al settore giovanile del River 2001 trasmettendo i suoi saperi e vincendo un campionato Under 13 nel 2006 con in squadra Virginia Poggi (che di lì a qualche anno sarebbe diventata il libero della Rebecchi Nordmeccanica in A1) e Alice Pizzasegola (successivamente palleggiatrice alla University of Southern California e al Soverato in A2).

Un’impresa che replicò anche nel 2011.

Infine, dopo una breve parentesi al Mio Volley a Rottofreno qualche anno più tardi, si ritirò mantenendo sempre ottimi rapporti con il mondo del volley femminile e con gli amici di vecchia data Danilo Gasperini, Fausto Matio, Franco Riviera, Fabio Bastiani e tanti altri pionieri della pallavolo piacentina come i vari Gambardella, Barani e Regoni che hanno preceduto Rapetti nell’ultimo viaggio.