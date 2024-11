Gas Sales Bluenergy, la difficoltà aumenta: al Palabanca arriva Milano

Il livello si alza, la difficoltà pure.

Con la sfida di oggi, domenica 3 novembre, al PalabancaSport contro Milano (fischio d’inizio alle 16.00) per la Gas Sales Bluenergy Piacenza si apre un poker di sfide

“di fuoco” che la vedrà affrontare a stretto giro anche Civitanova, Trento e Verona. Dulcis in fundo, dopo il testacoda con la matricola Grottazzolina, ecco un nuovo big match con la super corazzata Perugia che chiuderà il girone di andata.

Dopo cinque vittorie consecutive – un ruolino di marcia che ha fruttato ai biancorossi il primo posto in classifica – per Piacenza è arrivato il momento dei primi veri scontri diretti, con l’Allianz che questo pomeriggio farà da capofila.

La classifica è bugiarda: la squadra allenata da Roberto Piazza ha raccolto sin qui due vittorie e tre sconfitte, compresa quella dello scorso turno contro Verona.

Un bilancio momentaneo che non rende giustizia a un gruppo di altissima qualità e che, nonostante le partenze eccellenti di Ishikawa e Loser, ha blindato i suoi “gioielli” ricandidandosi anche quest’anno (dopo il terzo posto dello scorso anno e la conseguente qualificazione in Champions) al ruolo di outsider extra lusso.

Tra le riconferme più importanti quella del palleggiatore Paolo Porro, un autentico fenomeno della regia. Insieme a lui anche l’opposto-rivelazione della passata stagione Ferre Reggers, il libero Damiano Catania, il centrale Matteo Piano e lo schiacciatore “highlander” Matey Kaziyski. A loro si sono uniti il martello e figlio d’arte Davide Gardini, il centrale Edoardo Caneschi che nelle ultime tre stagioni ha giocato a Piacenza, Tatsunori Otsuka (giovane schiacciatore giapponese tra i perni della nazionale nipponica), il centrale canadese Jordan Schnitzer e Yacine Louati, campione olimpico con la Francia.

In panchina la solita “vecchia volpe” Roberto Piazza.

Un avversario che i biancorossi nella scorsa stagione hanno affrontato ben otto volte e che, di fatto, ha chiuso la porta in faccia alla Gas Sales sia in Coppa Italia sia nel playoff scudetto. Lo sa bene Robertlandy Simon, il primo a suonare la carica in casa piacentina. “Con Milano – spiega il centrale cubano – è sempre stata una battaglia. Affrontiamo una squadra che non molla mai e per noi questo sicuramente è il primo step di un nuovo percorso. Abbiamo già affrontato squadre forti, ma mai di questo livello. L’Allianz lo scorso anno ci ha tolto praticamente tutto, arriveranno carichi e noi dovremo essere attenti a non subire la loro esuberanza”.

Dice bene Simon: per Piacenza quella di oggi rappresenta il primo vero test per capire a che punto è il percorso di crescita. Qualità e carattere non si discutono, ora è necessario compiere un nuovo step sotto l’aspetto del gioco, specialmente nella fase di cambio palla e contrattacco. Per quanto riguarda il probabile sestetto, coach Anastasi dovrebbe riproporre dal primo minuto Kovacevic in posto 4 insieme a Maar, con Simon e Galassi centrali, la diagonale con Brizard e Romanò con libero Scanferla.