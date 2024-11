Lyons Rugby coraggiosi, ma contro Viadana non basta: la capolista passa 14-26

Segnali di crescita in casa Lyons, con 80 minuti coriacei che al Beltrametti hanno messo in difficoltà la capolista e imbattuta Viadana. Purtroppo la bella prestazione non porta punti, ma sicuramente dà un’iniezione di fiducia ai Leoni di Urdaneta e Paoletti, che avrebbero meritato almeno un punto di bonus per lo sforzo profuso. Finisce 26-14 per gli ospiti.

Dopo una fase iniziale di studio sono stati gli ospiti a prendere il controllo delle operazioni, portandosi nella metà campo offensiva con il gioco al piede. Dopo una serie di falli dei Lyons è il mediano Baronio a trovare il varco giusto, bucando vicino al raggruppamento. I Lyons provano a rispondere con un calcio piazzato, ma Steenkamp fallisce dalla lunga distanza. Viadana risale il campo, sfruttando anche qualche fallo di troppo dei bianconeri, e al 26’ arriva la seconda marcatura pesante firmata da Wagenpfiel su assist di Roger al piede. Nel finale di frazione i Lyons rialzano la testa, con Minervino che suona la carica e marca da ripartenza veloce riportando sotto i suoi.

Il secondo tempo si riapre con Viadana all’attacco, e dopo pochi minuti la mischia giallonera confeziona la meta firmata da Oubina.

Nonostante lo svantaggio i Leoni non mollano, e mettono in campo una difesa estenuante che forza all’errore gli avversari.

I cambi in mischia sortiscono effetto, e i Lyons prendono il sopravvento in mischia, portando a marcare la meta della speranza con Bottacci al 63’.

Viadana però dimostra ancora una volta il suo valore, testimoniato dalla classifica, e in poco tempo riesce a portarsi in attacco e segnare la meta che spegne le speranze di rimonta bianconere con Locatelli, premiato come Player of the Match dell’incontro.

Nel finale i Lyons cercano la segnatura del punto di bonus, ma l’arrembaggio bianconero si spegne a pochi centimetri dalla linea di meta.

I Leoni torneranno in campo venerdì sera nell’anticipo della terza giornata di Coppa Italia a Colorno, mentre la prossima sfida di Serie A Elite sarà sabato 16 novembre al Beltrametti contro Rovigo.

IL TABELLINO

Serie A Elite Maschile – IV giornata

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 14-26 (7-12)

Sitav Rugby Lyons: Cuminetti; De Klerk (59’ Gaetano), Castro, Rodina, Bruno (cap); Steenkamp (73’ Dabalà), Via A; Cisse, Bance (59’ Bottacci), Beletti (57’ Portillo); Ruiz (59’ Cemicetti), Bur; Carones (47’ Torres), Minervino (71’ Cocchiaro), Libero (47’ Acosta).All. Urdaneta

Rugby Viadana 1970: Sauze (59’ Brisighella); Ciardullo, Morosini (51’ Bronzini), Jannelli (cap), Ciofani; Roger, Baronio (70’ Di Chio); Ruiz, Locatelli, Wagenpfiel (71’ Zanatta); Catalano, Boschetti (55’ Marchiori); Oubina R (55’ Mignucci), Dorronsoro (51’ Denti), Oubina A (44’ Fiorentini). All. Pavan

Arbitro Vedovelli (Sondrio); AA1 Merli (Jesi); AA2 Negro (Treviso); 4° uomo Luzza (Torino); TMO: Vivarini (Padova)

Marcatori: p.t. 16’ m Baronio tr Roger (0-7), 28’ m Wagenpfiel (0-12), 36’ m Minervino tr Steenkamp (7-12); s.t. 45’ Oubina R tr Roger (7-19), 63’ m Bottacci tr Steenkamp (14-19), 66’ m Locatelli tr Roger (14-26)

Calciatori: Steenkamp 2/3 (Sitav Rugby Lyons), Roger 3/4 (Rugby Viadana)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Rugby Viadana 1970 5

Player of the Match: Samuele Locatelli (Rugby Viadana 1970)