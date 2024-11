La crisi Piacenza e il rilancio del Fiorenzuola a Zona Calcio, poi torna Zona Padel

Non è stato un fine settimana esaltante per le squadre piacentine. La soddisfazione maggiore è arrivata dalla vittoria del Fiorenzuola sul campo del Cittadella Vis Modena, tre punti che rilanciano i rossoneri in classifica. Si aggrava, invece, la crisi del Piacenza, che non è andato oltre lo 0-0 contro il fanalino di coda Sammaurese e fischiata dal pubblico. Se ne parlerà a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Ospite in studio, l’attaccante del Fiorenzuola Matteo Oboe.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Piacentine in difficoltà anche nei campionati di Eccellenza e Promozione, analizzate nello spazio dedicato ai dilettanti: gol, immagini e commenti fino alla Terza categoria, grazie agli ospiti in studio e alle interviste a caldo raccolte da Miss Piacenza 2024, Gaia Flore.

Al termine, torna l’appuntamento con Zona Padel: spazio ai maestri di Pianeta Padel Davide Pietruzza e Alberto Castelli.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.