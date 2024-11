Carlo Zerminiani ormai a un passo dal diventare nuovo ds del Piacenza al posto di Sestu

Sarà quasi certamente Carlo Zerminiani il nuovo direttore sportivo del Piacenza calcio.

Per uscire dalla crisi, la società biancorossa ha deciso di intervenire partendo dall’area tecnica. Nelle prossime ore, salvo sorprese dell’ultim’ora, arriverà l’addio all’attuale ds Alessio Sestu e sarà indicato il suo sostituto. Con Zerminiani i contatti sono molto avanzati e si dovrebbero concretizzare a breve. Spetterà a lui avviare quella rivoluzione che dovrà consentire al Piacenza di onorare al meglio questa stagione (le speranze di riagganciare la vetta sono poche, ma non azzerate) e di programmare la prossima.

Zerminiani ha fatto cose eccellenti al Lumezzane insieme a un piacentino super come mister Arnaldo Franzini, firmando la doppia promozione dei bresciani dall’Eccellenza alla Serie C. Ora è invece l’ex capitano Simone Pesce ad occuparsi di mercato per i bresciani e per Zerminiani c’è un ruolo più defilato, ecco perché accetterebbe al volo una proposta del Piace.