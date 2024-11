Basket Serie A2, contro Nardò per l’Assigeco scatta la missione continuità

Turno infrasettimanale in Serie A2 di pallacanestro, con l’Assigeco Basket Piacenza pronta a scendere in campo alle 20.30 di stasera, mercoledì 6 novembre, al PalabancaSport per sfidare l’Hdl Nardò andando a caccia di continuità.

Dopo sette sconfitte consecutive, sabato scorso la squadra di Manzo si è finalmente sbloccata espugnando il PalaRadi di Cremona e agganciando Brindisi al penultimo posto (2 punti).

Ora la sfida contro i pugliesi, a quota 8, apertura di un tour de force con 5 partite in 17 giorni. “Nardò – le parole di Manzo- è una squadra in forma che sta vivendo un gran momento con tre vittorie consecutive, hanno un roster di talento e pericoloso in tutti i ruoli. Torniamo a giocare davanti al nostro pubblico e vogliamo conquistare i due punti per confermare il successo di sabato. Voglio che i miei ragazzi siano ancora più pronti e concentrati, dovremo fare una grande partita mettendo in campo tanta energia, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale”.