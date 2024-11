La Bakery sa soffrire e vincere: decisivi Lanzi, Perin e Chiti contro Infodrive

Lanzi, Perin e Chiti in versione “monstre” riescono a domare un’Orlandina dura a morire.

Casale Monferrato è ormai un lontano ricordo, la Bakery riprende il discorso interrotto e batte al PalaFranzanti una Capo D’Orlando dura a morire. C’è voluto infatti un tempo supplementare alla squadra di Salvemini per fare suo un match che ha dominato nei primi due quarti per poi soffrire e subire la rimonta ospite fino all’overtime dove sono venuti fuori i nervi d’acciaio di Lanzi e Perin, più un Raphael Chiti in versione “monstre” e top scorer dei suoi. Risultato finale un 94-90 strappato di carattere e che è forse il miglior viatico verso questo tour de force di novembre: sabato infatti si torna già in campo per la trasferta contro Crema.

BAKERY PIACENZA 94 CAPO D’ORLANDO 90

(20-19; 50-32; 62-53; 74-74)

BAKERY BASKET PIACENZA: Klanskis 5, Ndione, Perin 17, Morvillo, Longo 2, Zoccoletti 17, Trevisan, Blair 7, Molinari, Chiti 23, Lanzi 17, Taddeo 6. All. Salvemini.

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO: Moltrasio 9, Cecchinato 2, Antonietti 7, Marini 17, Pagano, Furin 10, Barattini 13, Galipò, Gatti 8, Malaventura, Fresno 24. All. Bolignano.

Arbitri: Suriano, D’Errico.