Medaglia di bronzo pesante per Gaia Granelli del Karate Piacenza Farnesiana

È una medaglia di bronzo pesantissima quella ottenuta a Follonica all’Open League di Toscana 2024 da Gaia Granelli, atleta del Karate Piacenza Farnesiana che alla competizione valevole per il ranking Fijlkam in vista del campionato europeo del 2025 ha firmato una vera e propria impresa.

All’imponente competizione, che ha visto 263 società e 1.359 atleti, erano presenti più di cento arbitri con otto tatami di gara. I migliori atleti e le migliori atlete di Italia hanno disputato incontri di altissimo livello.

Granelli, nella categoria cadette -47 chili (32 atlete partecipanti) ha conquistato il terzo gradino del podio, disputando cinque incontri con grande tenacia, combattività e determinazione. Nel primo incontro Gaia ha battuto un’atleta della Lombardia con ampio margine per 5-2, nel secondo incontro ha avuto la meglio per 3-2 su un’atleta del Veneto, nel terzo incontro ha battuto un’atleta della Liguria per 2-1 e nel quarto incontro, in semifinale, ha perso contro un’altra atleta della Lombardia per 3-0.

Nella finale per la medaglia di bronzo ha superato l’avversaria della Sicilia con tecniche spettacolari vincendo 5-1.

La quattordicenne portacolori piacentina ha iniziato karate da cinque anni e vanta già un impressionante curriculum agonistico in Fijlkam, figurando – nel 2023 – al 1° posto nel ranking nazionale nella categoria Under 14 -45 chili.

I prossimi impegni agonistici in programma nel mese di novembre saranno l’Open di San Marino e nel mese di dicembre la Coppa del Mondo Wkf a Jesolo con la partecipazione di 80 nazioni (competizione valevole per il ranking Fijlkam per i campionato europeo del 2025).

Lo staff del Karate Piacenza Farnesiana composto dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dall’allenatrice Giulia Ghilardotti è particolarmente soddisfatta dei risultati centrati da Gaia, che attualmente frequenta il primo anno di Liceo Respighi con ottimi risultati.