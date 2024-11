Salerno e Bassi: in tutte le categorie del rugby italiano con la stessa maglia

Una carriera insieme, condivisa dalle giovanili alla Top10, per poi rimettersi in gioco con la squadra cadetta e conquistare la storica promozione in Serie B dello scorso maggio: con l’esordio nel campionato nazionale della “seconda” bianconera Matteo Salerno e Giuseppe Bassi hanno raggiunto un traguardo storico: hanno giocato in tutte le categorie del rugby italiano con la stessa maglia. Dalla Serie C2 alla Serie A Elite, sempre con il leone cucito sul petto, per due ragazzi che incarnano lo spirito Lyons e hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia bianconera.

“C’è una grossa differenza però – interviene subito Salerno: con la meta contro Pieve io sono anche l’unico ad aver segnato in tutte le categorie”. Per sciogliersi in una risata non c’è inizio migliore.

Classe 1992 Bassi, Classe 1993 Salerno, il loro percorso si è intrecciato fin dalle squadre giovanili, dove hanno giocato insieme diversi anni, prima dell’esordio in prima squadra da giovanissimo di Bassi nel 2012 (20 anni non ancora compiuti), mentre Salerno si fece le ossa nella squadra Under 23 e poi nella Cadetta fino all’occasione avuta nel 2016, con l’esordio in Prima Squadra in Eccellenza (ora Serie A Elite). In tutto hanno conquistato rispettivamente 50 (Bassi) e 127 (Salerno) presenze con 8 e 6 mete marcate in prima squadra, rendendosi protagonisti di due promozioni nel massimo campionato italiano. Ora, dopo anni ad alto livello, sono due “veterani” della squadra cadetta, piena di giovani giocatori talentuosi che hanno già dimostrato il loro valore e di meritare la categoria.

“Il clima in squadra è molto bello – spiega Bassi – con tanti ragazzi forti ma soprattutto disponibili e pronti ad imparare e impegnarsi. Ci sono tanti ‘diamanti grezzi’ in questa squadra con grosse potenzialità per fare bene e crescere ancora, anche perché hanno delle doti umane notevoli. La squadra è un giusto mix tra ‘giovani’ e ‘vecchi’, come piace definirci: nelle prime due giornate hanno esordito sei ragazzi al primo anno e già nella scorsa annata avevamo inserito tante ‘matricole’, ampliando la rosa e creando un clima di sana competizione in tutti i reparti. Possiamo toglierci grosse soddisfazioni già in questa annata, e lo abbiamo dimostrato in queste prime due giornate”.

Siete entrambi due “Bandiere” Lyons: qual è il ricordo più bello della vostra carriera?

Salerno: “Giocando da 20 anni per questa società è difficile trovarne uno solo. Quello che però porto sempre nel cuore è il mio esordio in prima squadra: non capita a tutti di giocare la prima partita con la squadra nella quale sei cresciuto al “Battaglini” di Rovigo in Eccellenza (ora Serie A Elite), lo stadio simbolo del rugby italiano contro la squadra più blasonata d’Italia. Venivo dalla Squadra Cadetta in Serie C2 e non mi sarei mai immaginato di poter fare quel salto, ma la partita andò bene ed entrai stabilmente in squadra, conquistandomi un ruolo sempre più importante. Fu una grossa iniezione di fiducia e mi servì a maturare, e sono fiero di aver superato le 100 presenze con questa maglia e aver contribuito ad alcune delle migliori stagioni della storia della società, comprese 7 annate nel massimo campionato italiano, oltre ad aver anche ricoperto il ruolo di capitano in un paio di occasioni”.

Bassi: “Anche per me ovviamente è difficile scegliere. Ricordo con molto orgoglio la cavalcata della nostra Under 23 nel 2013, conclusa in finale contro il Petrarca Padova dopo aver eliminato in semifinale Rovigo: eravamo una squadra di amici, tutti nati e cresciuti nei Lyons, che arrivarono a sfiorare un’impresa impensabile contro delle corazzate. Ovviamente porto nel cuore la finale della prima storica promozione in Eccellenza nel 2015, che vissi da protagonista, e la più recente promozione in Serie B con la Cadetta. Purtroppo dopo un brutto infortunio nel 2017 ho perso quasi tre anni di rugby e non ho più potuto giocare con la prima squadra, ma grazie a questo gruppo sono potuto tornare a fare ciò che amo e a prendermi un’altra grossa soddisfazione: è la prima volta che la Cadetta gioca un campionato nazionale e siamo orgogliosi di poter vivere questa avventura”.

Avete entrambi sposato con entusiasmo il progetto della squadra cadetta, contribuendo alla crescita della squadra che da diverse stagioni era “bloccata” in Serie C: come state vivendo questa nuova sfida?

“Salerno: Mi trovo davvero bene in questo gruppo, siamo una squadra di amici, con un percorso comune nelle giovanili e un forte senso di orgoglio a vestire la nostra maglia. Come già detto da Beppe i ragazzi sono fantastici, super disponibili e talentuosi: fin dal primo allenamento ad agosto avevamo numeri importanti ad allenamento che ci hanno permesso di stimolarci e creare un clima ottimo, con tante presenze negli allenamenti e tanti ragazzi che seguono la squadra anche se non convocati. Siamo i primi ad affrontare un campionato nazionale con solamente giocatori cresciuti nel vivaio Lyons, che per noi è uno stimolo e un motivo di orgoglio. Al di là dei “veterani”, come noi due e Dario (capitan Petrusic), la squadra è in realtà molto giovane, con una rosa di ragazzi quasi interamente nati dopo il 2000, ma molto promettenti e per cui è molto importante confrontarsi con un livello più alto di competizione: hanno tutti grandi margini di miglioramento, e sono convinto che già quest’anno potremo fare un ottimo campionato”.

Bassi: “A quello già detto aggiungo solo che sono felicissimo di poter condividere ancora il campo con alcuni compagni che conosco da ormai 20 anni e che nonostante il passare degli anni, le difficoltà e gli acciacchi hanno ancora voglia di mettersi in gioco e dare il loro contributo per la squadra e la società, dando l’esempio e coinvolgendo i ragazzi più giovani per creare un gruppo vincente. Oltre al nostro Capitano Dario Petrusic voglio ricordare Edoardo Rossi e Dejan Atanasov, con cui ho condiviso tutte le giovanili, e il nostro “grande vecchio” Diego Cazzarini, che nonostante ora sia in squadra con ragazzi che potrebbero essere suoi figli è ancora il più allenato di tutti e non molla un centimetro”.

Vi sentite di ringraziare qualcuno per questo vostro viaggio in bianconero?

Bassi: “Sicuramente ringrazio tutti i compagni di squadra presenti e passati, per aver reso fatiche e infortuni meno pesanti e per aver condiviso esultanze e lacrime. Per questi ultimi anni, voglio ringraziare i nostri allenatori, Davide Baracchi ed Emanuele Solari, per aver creduto in questo gruppo di ‘scappati di casa’ e averci reso una squadra coesa e con mentalità vincente, che ha ottenuto un obiettivo fino a poco fa impensabile con una stagione da imbattuti. Inoltre, ci sono i nostri ‘titani’, i dirigenti Marco Sfulcini, Valerio Valeri, Marco Bongiorni e Sandro Spezia, senza i quali la squadra non andrebbe da nessuna parte e che ci sopportano e ci coccolano ogni settimana. Non vengono mai menzionati, ma sono persone fondamentali per la nostra società”.