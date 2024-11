Rugby, trasferta di Coppa per i Lyons: i bianconeri cercano la rivincita sul Colorno

Prima sosta del campionato di Serie A Elite che vedrà i Lyons scendere in campo per il terzo turno di Coppa Italia, questa volta sul campo del Rugby Colorno nell’anticipo di venerdì 8 novembre alle 20.00.

Poco recupero per i giocatori bianconeri rispetto alla partita disputata domenica scorsa a Viadana, e turnover obbligato per i piacentini, che lasceranno a riposo tra gli altri Capitan Bruno e gli acciaccati Portillo e Via. La formazione rimane competitiva, per una sfida che è già un importante crocevia per il percorso nella competizione: i Leoni hanno disputato una partita, la sconfitta con Valorugby di inizio ottobre, e osservato un turno di riposo, e le prossime sfide saranno da disputare con il fattore campo a favore. Un colpo a Colorno potrebbe aprire scenari interessanti per gli uomini di Urdaneta e Paoletti.

La sfida è una rivincita dall’incontro andato in scena due settimane fa allo Stadio “Maini” di Colorno, quando i biancorossi di Coach Gonzalo Garcia hanno conquistato una netta vittoria sui Lyons sfruttando l’indisciplina dei piacentini. Dopo un inizio equilibrato, a fare la differenza fu una meta di punizione con cartellino giallo inflitto a Russo al 30’ minuto, che diede lo slancio ai padroni di casa per andare al riposo con un vantaggio rassicurante. Un aspetti su cui sicuramente lo staff tecnico ha lavorato, per cercare di concedere meno opportunità agli avversari e poter lottare fino alla fine.

Sitav Rugby Lyons: Cuminetti; Gaetano, De Klerk, Rodina, Nakov; Russo, Dabalà; Bottacci, Cissè, Bance; Bur, Cemicetti; Carones, Cocchiaro, Libero

A disposizione: Maggiore, Bona, Torres, Ruiz, Perazzoli, Viti, Steenkamp, PasiniNon disponibili per infortunio: Bellucci, Salvetti, Moretto, Portillo