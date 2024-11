Gas Sales, senti Simon: “Aver fatto subito gruppo è la nostra arma segreta”

La Gas Sales Bluenergy va a caccia della sua “settima meraviglia”, quella che permetterebbe di fare davvero la voce grossa. Domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 16) i biancorossi saranno impegnati sul campo della Lube Civitanova ed è a tutti gli effetti la classica “prova del 9”, uno scontro diretto con una delle rivali più accreditate per testare il livello di una capolista che fin qui ha stupito tutti.

Nemmeno Robertlandy Simon pensava di respirare aria così pura al piano più alto della classifica di Superlega dopo sei giornate: il centrale cubano ha parlato alla vigilia della sfida di fuoco in terra marchigiana lodando un gruppo di giocatori che sta trovando nella tranquillità una forza mentale inarrestabile. Un momento storico per la Gas Sales, prima in classifica in solitaria in Superlega.

Avete stupito tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori, passando perfino per la dirigenza e coach Anastasi: voi giocatori invece vi aspettavate un inizio di stagione così bruciante?

“Sinceramente non pensavo che saremmo partiti così, però non posso che esserne contento. Va detto comunque che la squadra si sta allenando con grande impegno fin dal primo giorno di ritiro e sempre con il pensiero di vincere ogni partita che dovrà disputare, pensiamo una gara alla volta e per questo stiamo avendo buoni risultati, ne sono davvero felice”.

Mentalità vincente prima di tutto, dunque, ma qual è il vero punto di forza di questo gruppo?

“Esattamente questo, il gruppo. Secondo me è proprio questo aspetto che ci sta permettendo di fare il salto di qualità che si è visto finora, stiamo lavorando tutti insieme come un collettivo, ci stiamo anche divertendo e questo ci consente di avere anche un impegno maggiore, veramente al 100 %, cosa che ha dato i suoi frutti per portare a casa le vittorie. Ribadisco, sempre pensando una partita dopo l’altra e senza avere ossessioni, se arriva la vittoria siamo contenti e se dovesse arrivare prima o poi una sconfitta dovremo semplicemente continuare su questa strada per rifarci al turno successivo”.