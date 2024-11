Il Coni ha premiato le sue eccellenze: tra i medagliati ben dieci atleti piacentini

Lo sport emiliano-romagnolo gode di ottima salute grazie ai suoi campioni che si distinguono in diverse discipline, con Piacenza che ancora una volta può dire la sua.

L’ennesima dimostrazione di eccellenza si è vista stamattina, sabato 9 novembre, quando il Salone Monumentale di Palazzo Gotico ha avuto l’onore di ospitare per la prima volta in assoluto la cerimonia di consegna delle medaglie al valore atletico del Coni per l’anno 2022 agli atleti dell’Emilia Romagna che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra campionati nazionali, europei e mondiali: 172 in tutto coloro che si sono distinti e che per questo hanno ricevuto le medaglie d’oro, d’argento o di bronzo.

A fare gli onori di casa la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, con le autorità locali, tra cui il delegato provinciale Coni Robert Gionelli, l’assessore comunale allo sport Mario Dadati, la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo e la senatrice Elena Murelli.

Tra gli atleti piacentini si contano una medaglia d’oro con Massimiliano Cremona (motonautica F/250, campione mondiale), una d’argento con Luca Finotti (motonautica Osy/400, terzo al campionato mondiale), Ioan Gherasim (kickboxing light contact +94 chili, campione europeo) e Silvia Zanardi (ciclismo, corsa su pista Madison, campionessa europea). Medaglia di bronzo per Roberta Bonatti (pugilato 48 chili, seconda e terza classificata al campionato europeo), Alessandro Bozzini (pattinaggio artistico a rotelle, secondo al campionato europeo), Andrea Dallavalle (atletica leggera, specialista nel salto triplo, quarto classificato al campionato mondiale e secondo all’europeo e agli italiani), Edoardo Scotti (atletica leggera, corsa piana 400 metri, campione italiano), Christian Tiramani (automobilismo, velocità su ghiaccio, campione italiano) e Francesco Simone Troglio (motonautica, Cl.Osy/400 specialità circuito, campione italiano).