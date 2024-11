Assigeco Basket, ora non devi fermarti: a Cento per il terzo successo consecutivo

Galvanizzata dal secondo successo consecutivo centrato nel turno infrasettimanale contro Nardò, l’Assigeco Basket Piacenza ha ora tutte le intenzioni di calare il tris.

Oggi, domenica 10 novembre, i ragazzi allenati da coach Manzo saranno chiamati a replicare la buona prestazione di mercoledì al cospetto di una squadra, Cento, a pari punti in campionato. Il match è in programma alle 18.00, con Piacenza chiamata a fare risultato.

“Cento – ha messo in guardia coach Humberto “Beto” Manzo – è una squadra ben allenata, dal punto di vista del gioco sta facendo molto bene, come dimostra la partita contro la capolista Rimini. In casa la Sella ha un gioco molto aggressivo, ma veniamo da due buone partite e abbiamo la necessità di fare un altro passo in avanti”.