Gas Sales Bluenergy a caccia della settima meraviglia in casa di Civitanova

Dopo aver fatto un solo boccone della povera Allianz Milano la Gas Sales Bluenergy Piacenza va a caccia di conferma in quel di Civitanova, dove oggi (domenica 10 novembre) alle 16.00 sfiderà la Lube con tutte le intenzioni di prolungare il suo magico momento di forma.

Ma più che alimentare la già impressionante striscia di sei successi consecutivi in campionato – che sono valsi un piccolo record nella storia del club di Elisabetta Curti – la squadra di coach Andrea Anastasi è alla ricerca di ulteriori conferme: vincere in casa dei marchigiani (impresa che a Piacenza è riuscita soltanto in due occasioni), oltre a consolidare il primo posto in classifica restituirebbe alla Gas Sales un nuovo pesante carico di fiducia, indispensabile per affrontare al meglio il periodo di fuoco che l’attende da qui al termine del girone d’andata.

Un avversario, Civitanova, che al momento rappresenta una delle “bestie nere” dei piacentini, battuti undici volte su un totale di tredici precedenti. Una squadra che, nonostante i consistenti ritocchi estivi, ha già dimostrato ampiamente di poter recitare un ruolo da primadonna in questo campionato: chiedere a Perugia, che sette giorni fa è riuscita a superare la Lube soltanto al tie break dopo i primi due set ad appannaggio dei marchigiani.

Da parte sua, Piacenza vuole (e deve) continuare il suo percorso di crescita intrapreso nei sei incontri precedenti, tutti vinti. Con l’Allianz, primo vero avversario di un certo calibro, la Gas Sales è stata magistrale nel condurre dall’inizio alla fine senza inciampi, dimostrando gioco, mentalità e qualità da vendere. Adesso, però, viene il bello: quello di oggi è infatti il secondo vero scontro diretto della stagione, cui seguiranno quelli con Trento e Verona. Tolto il testacoda con Grottazzolina, sarà il big match con Perugia a chiudere il menù.

Tutti scontri, a cominciare da quello di oggi pomeriggio, che ci potranno dire se effettivamente la Gas Sales è davvero pronta a pensare in grande.