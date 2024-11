Serie D, Piacenza e Pistoiese: sfida tra deluse, al Melani in cerca di riscatto

Due squadre, una storia simile per risultati e difficoltà fin qui incontrate. L’undicesimo turno del girone D di Serie D vedrà contrapporsi Piacenza e Pistoiese, due grandi deluse del campionato. La sfida si disputerà oggi pomeriggio, domenica 10 novembre, alle 14.30 al Melani di Pistoia e rappresenta per entrambe le formazioni un’occasione di svolta: i padroni di casa puntano su una reazione immediata dopo il recente cambio in panchina, ma anche il Piacenza non può permettersi di sbagliare. La squadra, infatti, attraversa un momento difficile e cerca riscatto dopo il deludente pareggio interno con la Sammaurese.

Per quanto riguarda la formazione, Parlato sembra orientato a schierare un 4-3-3, con Franzini tra i pali, Iob, Somma, Del Dotto e Argint in difesa; a centrocampo, spazio a Bachini, Grieco e Corradi, mentre in attacco la coppia Iocolano-Mauri supporterà l’unica punta Recino.