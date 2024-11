Le sconfitte di Piacenza e Fiorenzuola a Zona Calcio Donne e bimbi a Zona Padel

Domenica da dimenticare per le squadre piacentine di Serie D: il Piacenza perde anche a Pistoia al termine di una gara molto opaca, simbolo della crisi da cui i biancorossi non sembrano riuscire a risollevarsi. Sconfitta interna per il Fiorenzuola, battuto da Corticella con un gol molto contestato per il possibile tocco di braccio dell’avversario che ha segnato il gol vittoria.

Se ne parlerà in apertura di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Poi come sempre spazio a gol, immagini e commenti dei campionati dall’Eccellenza fino alla Terza categoria, grazie agli ospiti in studio e alle interviste a caldo raccolte da Miss Piacenza 2024, Gaia Flore.

Al termine, torna l’appuntamento con Zona Padel: stasera protagonisti d’eccezione, vale a dire le donne e i bambini che si stanno sempre più appassionando a questo sport.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.