Niente tris per l’Assigeco, i ragazzi di Manzo partono forte, ma vince Sella Cento

Beffa finale per l’Assigeco, i ragazzi di Manzo affrontano alla grande una partita tosta ma nel quarto conclusivo subiscono l’aggressività di Cento.

L’Assigeco si scioglie nel finale ed esce dallo scontro con Cento con una sconfitta per 67-53. Un ko netto per i ragazzi di coach Humberto Manzo che, dopo due vittorie consecutive, hanno fallito il tris a causa di un quarto conclusivo nel quale hanno subito l’aggressività della squadra di Ferrara, capace di piazzare un 23-8 e di centrare un’importantissima vittoria in chiave salvezza. Peccato per l’Assigeco che ha giocato una partita assai tosta per 30’ minuti dando anche la sensazione di poterla spuntare contro avversari alla portata. E invece, in un match poco spettacolare e col punteggio assai basso, l’Assigeco a tratti è sparita, sbagliando in attacco e dando il via libera a Cento, ora a più due sui piacentini in classifica, trascinata da un Davis Iv da 25 punti.

SELLA CENTO 67 ASSIGECO PIACENZA 53

(9-8, 29-29, 44-45)

SELLA CENTO: Sperduto 14, Henderson 8, Tamani, Tanfoglio, Nobile, Berdini 14, Moretti, Delfino, Davis Iv 25, Alessandrini, Ramponi, Benvenuti 6. Coach: Emanuele Di Paolantonio

ASSIGECO PIACENZA: Bradford 6, Filoni 7, Suljanovic 3, Bonacini 11, Serpilli, Bartoli 2, Fiorillo, Querci 5, D’Almeida 6, Grimes 13, Galjc. Coach: Humberto Manzo