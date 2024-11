Judo e lotta libera come focus a Zona Sport, i fratelli Sassi: “Sogniamo le Olimpiadi”

La passione per lo sport è di famiglia in casa Sassi, che da papà Fulvio è stata trasmessa anche ai figli Asia e Thomas, ma loro ci hanno aggiunto un talento che li sta portando a ottenere grandi risultati, anche nella lotta libera. I due giovani atleti dello Shiai Piacenza stanno facendo parlare di sé nel mondo del judo e della lotta libera, grazie a una combinazione di talento e sacrificio, che li ha portati a conquistare importanti traguardi.

Ieri sera a Zona Sport i fratelli Sassi sono stati protagonisti, raccontando le difficoltà che hanno dovuto affrontare e i successi che sono riusciti a ottenere dopo un periodo particolarmente complicato a causa degli infortuni. Asia, in particolare, ha brillato recentemente al Grand Prix federale della Lucania Junior, conquistando una medaglia d’argento che ha segnato il suo ritorno alle competizioni dopo un periodo di stop forzato. “Ho deciso di fare questa gara per riprendermi in vista della Coppa Italia e sono contenta perché il ritorno è stato positivo dopo un anno davvero difficile” ha raccontato Asia, che non si ferma qui: oltre al judo, infatti, la giovane atleta ha conquistato anche un bronzo nella lotta libera in Coppa Italia. “Una disciplina che pratico solo da gennaio, ora però devo riprendere in pieno con le gare di judo per puntare ai prossimi mondiali” ha concluso.

Anche Thomas sta vivendo una stagione ricca di soddisfazioni. Dopo aver conquistato un bronzo ai mondiali Cadetti in Perù, il giovane atleta si sta preparando per la Coppa Italia, con lo sguardo già rivolto a obiettivi più ambiziosi dopo la partecipazione agli Open di Roma. “Una gara preolimpica dove ho potuto misurarmi con campioni mondiali del judo. Per ora sono riuscito a qualificarmi per Mondiali ed Europei nonostante abbia dovuto cambiare categoria, ma non nego che il mio sogno sono le Olimpiadi” ha dichiarato.

Assigeco Basket e il cambio di passo

Oltre al judo, anche il basket nella seconda parte di Zona Sport, con in studio il secondo allenatore di Assigeco Piacenza Luca Ogliari e il vice capitano Niccolò Filoni. I biancorossoblu questa sera si preparano ad affrontare una sfida importante contro Cividale puntando ad un blitz esterno: “Manzo sta pretendendo molta energia da tutti – l’analisi di Ogliari sul cambio di panchina – serviva qualcuno che facesse capire ai ragazzi le potenzialità che hanno. Per quanto mi riguarda, non pensavo di fare un salto di qualità del genere in così poco tempo e diventare vice di una formazione di A2, lo devo a Salieri e allo stesso Manzo che mi hanno insegnato tanto”.

Non solo Ogliari: anche il vice capitano Niccolò Filoni, noto per la sua grinta, è pronto a mettersi in gioco. “È la caratteristica che mi accompagna fin da piccolo, la metto al servizio di un gruppo che secondo me ha le potenzialità per scalare la classifica” ha concluso.

Ginnastica artistica: LE giovani promesse PIACENTINE

Infine, un altro sport di squadra piacentino nella terza e ultima parte dedicata alla ginnastica artistica, disciplina rappresentata dalle atlete della Acrobatic Fitness. La squadra di Serie A1, guidata dall’allenatrice Elaine Sanchez, è pronta a scendere in campo per una stagione che si preannuncia ricca di sorprese.

La Sanchez preferisce non sbilanciarsi, ma la sua squadra ha sicuramente un potenziale da sfruttare. “Stiamo finendo le gare individuali e poi formeremo la nuova squadra, ma abbiamo giovani di talento” ha affermato. Tra queste giovani promesse ci sono anche tre ginnaste piacentine, tra cui Linda Ricchetti, una delle “veterane” del gruppo. “Faccio parte del gruppo da quando era in Serie C. Anch’io mi sto preparando per le gare individuali, nello specifico nel volteggio e nelle parallele e ce la metterò tutta per fare bene”. Ha spiegato Ricchetti, determinata a proseguire la sua carriera dando il meglio di sè.