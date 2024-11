Karate, Granelli e Bouraya nella squadra dell’Emilia Romagna agli Italiani

Gaia Granelli e Sofia Bouraya, atlete del Karate Piacenza Farnesiana, sono state selezionate dal centro tecnico regionale dell’Emilia Romagna come migliori atlete delle rispettive categorie, la prima nell’Under 18 -48 chili e la seconda nella categoria Under 18 -59 chili.

In base a tale importante convocazione le portacolori piacentine parteciperanno al Campionato italiano a rappresentative regionali Fijlkam che si terrà presso il Centro olimpico federale di Ostia (Roma) il 16 e 17 novembre prossimi.

Ogni regione può presentare un solo atleta per ogni categoria di peso e alla prestigiosa competizione parteciperanno i centri tecnici di ogni regione di Italia e sono 238 società che “prestano” i propri atleti per la gara che si preannuncia come sempre di altissimo livello.

Gaia Granelli sarà una delle più giovani d’Italia che combatterà sui tatami del Centro Olimpico in quanto ha compiuto da poco i 14 anni e dovrà affrontare atlete più esperte, ma il suo curriculum agonistico ha dato fiducia massima alla commissione selezionatrice dell’Emilia Romagna.

Sofia Bouraya ha compiuto 17 anni proprio oggi, martedì 12 novembre, ed è un’atleta molto dotata soprattutto nelle tecniche di gamba.

Lo staff del Karate Piacenza Farnesiana composto dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dall’allenatrice Giulia Ghilardotti esprime grande soddisfazione anche per questa importantissima convocazione molto utile come test per la Coppa del Mondo Wkf che si terrà a Jesolo con la partecipazione di oltre 4mila atleti provenienti da 80 nazioni.