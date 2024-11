Basket Serie A2, Assigeco al Palabanca contro Cividale per tornare a fare punti

Dimenticare alla svelta il brutto passo falso contro Cento, per riprendere in mano quel cammino che – con le due vittorie consecutive contro Cremona e Nardò – si era finalmente incanalato su binari favorevoli. È questo l’obiettivo in casa Assigeco Basket Piacenza, che questa sera – mercoledì 13 novembre – alle 20.30 scenderà in campo al PalabancaSport per affrontare Cividale. Squadra tosta e in salute quella friulana, reduce da sei vittori consecutive e in grado di giocare un’ottima pallacanestro.

Ma poco importa la qualità dell’avversario: l’Assigeco ha tutte le carte in regola per portare a termine la sua missione.