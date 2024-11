Il vantaggio super non basta, la Bakery al tappeto con San Vendemiano

Non basta una prova di buono spessore che ha condotto i biancorossi a un vantaggio di +14. La Bakery, come da pronostico, è costretta ad arrendersi a San Vendemiano, seconda forza del campionato, nonostante uno sforzo notevole per tentare di ovviare al gap tecnico. Nel finale, la stanchezza dei ragazzi di Salvemini ha consentito ai veneti di piazzare l’allungo decisivo e di condurre in porto un match che, nei primi due quarti, aveva parlato soprattutto piacentino.

Perin e soci restano a quota 6 punti nei bassifondi della graduatoria, domenica ancora sfida interna, questa volta con Saraonno.

Bakery Piacenza-Rucker San Vendemiano 92-97

Piacenza: Klanskis 16, Perin 13, Ratti ne, Morvillo 6, Longo, Zoccoletti 9, Trevisan ne, Blair 9, Molinari, Chiti 12, Lanzi 17, Taddeo 10. All. Salvemini.

San Vendemiano: Tassinari 18, Zacchigna 5, Antelli 7, Tadiotto 2, Oxilia ne, Gluditis 17, Fabiani 18, Dalla Cia ne, Preti 10, Visentin ne, Cacace 20, Faoro ne. All. Aniello.

Arbitri: Mirko Di Franco di Bergamo e Roberto Fusari di S. Martino Siccomario (Pv).