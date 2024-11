Piacebaskin, un super avvio di stagione con vittoria nel derby biancorosso

Una grande festa di sport e amicizia. L’avvio di stagione del Piacebaskin (squadra di basket inclusivo, nella quale atleti con disabilità e atleti normodotati giocano insieme in perfetta armonia) si è aperto nel migliore dei modi, con un bel successo nel derby contro il Piacenza Baskin Club: 51-87 il punteggio finale di un match acceso e spettacolare.

Il resoconto di Paolo Bossi

Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio dovuto alla prematura scomparsa di Chiara Galimberti, giocatrice di lunga data per Sansebaskin e figlia dell’ex sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti. Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio, con Piacebaskin e coach Righi che tentano di sorprendere gli avversari iniziando subito a zona, difendendo il più possibile l’area dei pivot. La strategia riesce parzialmente perché il grosso dei punti del Baskin Club verrà comunque dai pivot, ma questo logoramento darà i suoi frutti più tardi nel corso della partita.

Per gli esterni Labò e Vento si invertono i ruoli consueti, con la seconda che riceve il consegnato dal blocco e va a concludere. Questa soluzione darà punti due volte su tre e una volta che la difesa si convince a togliere questa soluzione si fa passare il pallone dalle sapienti manone di Matteo Soragna. I risultati sono tre canestri abbastanza comodi in area per Fittipaldi, Sacchi e la new entry Balestrieri.

La strategia difensiva di Piacebaskin fa sì che si conceda molto più spazio agli esterni rispetto ai pivot e questo permette a Ferrari e Rossi di mantenere il baskin club a contatto. I pivot di Piacebaskin vengono regolarmente serviti e, a parte la certezza Coduto, anche Minuti converte tutto ciò che gli passa tra le mani. Il primo quarto si conclude con un equilibrato 18-24 per la squadra ospite.

Ma è nel secondo quarto che il Piacebaskin decide di premere il piede sull’acceleratore e regalare alcuni momenti di Baskin champagne. Primo in ordine di apparizione è Magistrali che entra subito e imprime subito la sua impronta sulla partita, la difesa a zona pivot che si mette a punto definitivamente rispetto al quarto precedente.

Secondo, un Matteo Soragna “vintage” come realizzatore in due casi diversi: la prima tramite una finta di movimento nella metà campo avversaria che confonde la difesa che arretra completamente e sono due punti facili. La seconda è un assist cristallino ad opera di Ridaoui che trova lo stesso Soragna libero nel cuore dell’area per altri due facili.

Terzo, il movimento di palla con zero sbavature che consente un ottimo bilanciamento offensivo tra pivot ed esterni che permette ai Piacebaskin di segnare 25 punti in totale e di limitare i soli esterni a segnarne 10 in tutto il periodo. La ripresa segna una parziale battuta d’arresto rispetto al primo tempo. Infatti il movimento e la velocità di esecuzione degli schemi offensivi si affloscia un po’. Ed oltre a queste problematiche c’è l’ingresso di Bossi, che nonostante le tre occasioni che i compagni li procurano, al netto di un gioco nettamente più lento ed indeciso, delude e non converte nulla. A rimediare a questo parziale digiuno offensivo ci pensano parzialmente Vento e Bonetti, che collaborano per accendersi offensivamente l’uno con l’altro, in due azioni consecutive. Il baskin club approfitta del temporaneo stordimento organizzativo di Piacebaskin per se vire i propri pivot, in particolare Leku e Capannini, per riavvicinarsi fino al –18, ma l’ingresso di Coduto limita il tentato riavvicinamento a un +21 per Piacebaskin.

La partita viene definitivamente indirizzata sin dall’inizio dell’ultima frazione di gioco, per opera soprattutto di 5 giocatori. Coduto, Minuti, Ridaoui, Garofano e Vento. I primi due non sbagliano praticamente nulla e vengono serviti anche da passaggi diretti da tutti e tre i 5 in campo, il terzo si fa trovare pronto con la difesa sulla palla. Al quarto viene espressamente chiesto da Coach Righi di prendere tutti i rimbalzi, richiesta che viene esaudita prontamente e la quinta si smarca e non trema nell’esecuzione del tiro. Il risultato di tutto questo è un parziale di 24-6 che dura un’intera frazione e che consegna a Piacebaskin la vittoria del derby e della sua prima vittoria stagionale.

Prossimo appuntamento il 1° dicembre alle 15.30 contro la Sansebaskin.