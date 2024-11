Piacenza in Coppa, stasera a Voghera con l’Oltrepò: spazio alle seconde linee

Nel periodo più complicato di questo inizio di stagione, con il Piacenza che arriva da cinque partite di campionato senza vittoria, ecco il ritorno della Coppa Italia di Serie D. Questa sera, 13 novembre, alle 20.30 allo stadio Parisi di Voghera biancorossi in campo per i trentaduesimi di finale della competizione, che non dà accesso ad alcun vantaggio diretto a fine stagione, ma potrebbe contribuire alla griglia dei ripescaggi in caso di qualificazione ai playoff.

Coppa che torna dopo più di due mesi per il Piace e in uno scenario completamente diverso: nel primo turno in casa del Fanfulla, a inizio settembre, la squadra era ancora in mano a Stefano Rossini e arrivava da un precampionato da imbattuta. L’approccio iniziale e qualche amnesia difensiva portarono allo svantaggio in avvio, prima dei gol di Corradi e Bitihene per il 2-1 finale.

Di fronte all’Oltrepo’ dei giovani arrivati in prestito dal Piacenza come Fossati, Boffini, Gandolfi, Natoli, Cabella e Hrom, diciassettesimo nel girone A e in zona playout, Parlato è pronto a schierare diverse seconde linee. Difficile ipotizzare l’undici titolare, ma possibili chance per under come Ruiz, Russo e Delmiglio e magari per giocatori che fin qui hanno non hanno avuto possibilità da titolari come il portiere Morosoli e gli attaccanti Doria e Manicone.