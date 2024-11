Redivo è incontenibile e l’Assigeco va ko: al Palabanca fa festa Cividale

Una caparbia Assigeco vende cara la pelle nel match casalingo contro la UEB Gesteco Cividale. Il pubblico del PalaBanca assiste a un match equilibrato giocato a viso aperto da entrambe le squadre, ma gli sforzi dei Lupi devono piegarsi sotto i colpi del solito Lucio Redivo, anche stasera in grande spolvero. La guardia argentina con passaporto italiano nel quarto quarto si carica la squadra sulle spalle, e nonostante la stregua difesa su di lui di Bonacini segna una serie di canestri decisivi che valgono i due punti per gli ospiti. Restano comunque segnali positivi per la squadra di Manzo, che lunedì prossimo sarà impegnata nella trasferta di Brindisi.

“Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma del momento e ce la siamo giocata fino alla fine – ha detto a fine gara, coach Manzo -. Non siamo stati lucidi sul +4, poi abbiamo dovuto affrontare un giocatore come Redivo che stasera ha segnato in tutte le situazioni. Noi bravi a tratti, ma non basta. Abbiamo la necessità che tutti diano qualcosa in campo. Di qualcuno sono contento, ma c’è anche chi deve fare di più e mostrare più voglia di fare”.

UCC Assigeco Piacenza – UEB Gesteco Cividale 75 – 80 (21-26; 14-14; 20-15; 20-25)

UCC Assigeco Piacenza: Federico Bonacini 17 (3/4, 2/3), Desonta Bradford 13 (5/9, 1/4), Niccolò Filoni 0 (0/1, 0/1), Michele Serpilli 9 (3/3, 1/9), Nate Grimes 11 (3/4, 0/0), Saverio Bartoli 3 (0/0, 1/1), Lorenzo Querci 11 (0/1, 3/5), Ursulo D’Almeida 8 (4/4, 0/0), Omer Suljanovic 3 (0/0, 1/2), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/3), Gianmarco Fiorillo NE. All. Manzo.

UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 28 (2/4, 6/16), Derrick Marks 4 (2/4, 0/2), Leonardo Marangon 6 (3/6, 0/0), Gabriele Miani 4 (2/5, 0/2), Giacomo Dell’Agnello 11 (5/10, 0/0), Eugenio Rota 3 (071, 1/2), Martino Mastellari 9 (2/3, 1/6), Francesco Ferrari 7 (2/5, 1/1), Matteo Berti 8 (4/6, 0/0), Niccolò Piccionne NE. All. Pillastrini.