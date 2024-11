Rigore di Icolano e punizione di Recino: Piacenza avanti in coppa Italia

Con un gol per tempo, rigore di Iocolano e punizione di Recino, il Piacenza si guadagna l’accesso ai 16esimi della coppa Italia di Serie D. A Voghera, eliminato l’Oltrepò infarcito da giovani biancorossi in prestito. Partita per pochi intimi, ma non poteva essere altrimenti vista la posta in palio decisamente poco affascinante. Il Piace però interrompe la serie di gare senza vittorie, quattro, che ha fatto precipitare la squadra nella classifica del girone D di Serie D (-11 dalla vetta) e ridà quantomeno un pizzico di tranquillità in vista della delicata trasferta di domenica prossima a San Marino. Mercoledì 20 novembre invece, prossimo turno di Coppa Italia con l’avversaria che sarà definita tramite sorteggio.