A San Marino per ripartire: Piacenza a caccia di vittoria e di entusiasmo

Il trampolino della vittoria di mercoledì in Coppa contro l’Oltrepo’ per propiziare il ritorno al successo anche in campionato. Questo si augura il Piacenza, impegnato oggi pomeriggio (ore 14.30) in trasferta a San Marino. I biancorossi hanno bisogno di tre punti per uscire dalla zona calda della classifica, considerato che l’ultimo Ko sul campo della Pistoiese ha portato gli uomini di Parlato all’undicesimo posto, a +3 dalla zona playout.

Di fronte al Piacenza un avversario altrettanto in difficoltà, terzultimo a quota 8 e reduce da un pareggio e cinque sconfitte nelle ultime sei, che hanno portato all’esonero dell’allenatore Cascione e all’arrivo del suo sostituto Biagioni. Dall’altra parte, pronto il ritorno di capitan Silva dalla squalifica di tre gare, mentre sono ancora out gli infortunati Corradi e Sartore. Possibile ritorno al 4-3-3 e chance per Iocolano in attacco, con Iob che potrebbe tornare a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAN MARINO-PIACENZA

San Marino (3-5-2): Branduani; Maggioli, Biguzzi, Lomolino; Mereghetti, Arcopinto, Haruna, Miglietta, Di Lauro; D’Agostino, Tenkorang. All. Biagioni. A disposizione: Rinaldini, Mambelli, Thioune, Pasa, Touré, Altamura, Zammarchi, De Angelis, Giometti. Piacenza (4-3-3): Franzini; Napoletano, Silva, Somma, Solerio; Iob, Grieco, Bachini; Iocolano, Recino, Mauri. All. Parlato. A disposizione: Morosoli, Argint, Del Dotto, Ruiz, Santarpia, Andreoli, Russo, Doria, Manicone. Stadio: Acquaviva (San Marino) Arbitro: Petraglione di Termoli