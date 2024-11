Arriva il fanalino di coda Saronno: sfida da non fallire per la Bakery Basket

Un match da non fallire. Sono pesanti i due punti in palio oggi alle 18.00 al PalaFranzanti di Piacenza, dove la Bakery (6 punti) sfida il fanalino di coda del campionato di Serie B, la Robur Saronno (2). Nel tour de force con cinque incontri in poco più di due settimane, fin qui i biancorossi di Giorgio Salvemini hanno centrato solo una vittoria (94-90 il 6 novembre contro Capo d’Orlando all’overtime) e ora occupano la quint’ultima piazza a braccetto con i “cugini” dei Fiorenzuola Bees, sebbene Piacenza debba recuperare il match interno contro Lumezzane (18 dicembre).

Dal canto suo, invece, Saronno ha esultato solo una volta nell’arco della stagione con il successo casalingo del 17 ottobre contro il Treviglio Brianza (84-76) per poi infilare una serie nera di sei sconfitte consecutive. L’ultima, mercoledì, al PalaBorsani di Castellanza è stata pesante, con il -30 interno (78-108) al cospetto di Agrigento, mentre in passato i lombardi hanno dato il meglio di sè contro le più forti del campionato, cedendo con scarti risicati.

Cifre che però devono interessare poco alla Bakery, che ha il focus sui due punti; per farlo, dovrà migliorare la condotta di gara andando a caccia di una maggior continuità nell’arco dell’incontro.