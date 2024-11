Eccellenza: domenica-veritàZiano e Drago, anticipi super TUTTO IL PROGRAMMA

Giornata di confronti ad alta quota in Eccellenza, con la capolista di Nibbiano&Valtidone di scena a Castelvetro contro il Terre di Castelli, quarto della classe, mentre la seconda Borgo San Donnino è ospite della Correggese (terza).

Tempo invece di tornare al successo in campionato per l’Agazzanese, che riceve al “Baldini” il Real Formigine, penultimo, e per il GoticoGaribaldina, che va a cercare il tutt’altro che semplice riscatto a domicilio dell’imbattuto Zola Predosa.

In Promozione, la Pontenurese fa visita al Fidenza con l’obbligo di vincere per non lasciare scappare la capolista Bibbiano, ieri vincente nell’anticipo. Scialacquati diversi punti pesanti, la Castella Fontana deve ripartire nella sfida esterna col Masone. Difficile ma non impossibile la missione della Bobbiese nella tana del Luzzara.

In Prima, lo Ziano si conferma la squadra del momento vincendo l’anticipo sul campo della Borgonovese. Grande vittoria dello Junior Drago San Giorgio a Noceto.

Nel girone A di Seconda già tempo di rivincite, rispetto alla finale provinciale di Coppa, tra Libertas e Pianellese e con big match al “Siboni” tra San Lazzaro e BobbioPerino. Nel B entrambe in trasferta le prime due della classe, Cadeo e Salicetese.

Terzo impegno ravvicinato anche per le squadre di Terza, con l’Omi Academy a tastare il polso alla neo capolista Pol.Samurai.

IL PROGRAMMA DEL CALCIO PIACENTINO

Eccellenza

Fidentina-Salsomaggiore 1-1

Agazzanese-Real Formigine

Arcetana-Colorno

BrescelloPiccardo-Castelfranco

Correggese-Borgo San Donnino

Fabbrico-Sp.Scandiano

Terre di Castelli-Nibbiano&Valtidone

Vianese-Rolo

Zola Predosa-Gotico Garibaldina

Promozione

SorboloBiancazzurra-Carignano 1-2

Bibbiano-Vezzano 2-1

Alsenese-CarpanetoChero

Boretto-Bagnolese

Fidenza-Pontenurese

Luzzara-Bobbiese

Masone-CastellanaFontana

Montecchio-Sannazzarese

Terme Monticelli-FornovoMedesano

Prima Categoria

Borgonovese-Ziano 1-2

Noceto-Junior Drago 1-2

Arquatese-Zibello

Sarmatese-Vigolo

Soragna-Busseto

Spes-San Secondo

Vigolzone-Lugagnanese

Virtus Piacenza-Sporting Fiorenzuola

Seconda Categoria Girone A

Caorso-San Corrado 1-0

GossolengoPittolo-Pol.Bf

Libertas-Pianellese

Pontolliese-Podenzano

RiverNiviano-Rottofreno

San Lazzaro-Bobbio2012Perino

San Polo-San Giuseppe

Seconda Categoria girone B

CombiSalso-Gattatico

Fontanellatese-Fonta

Fontevivo-Salicetese

Fulgor Fiorenzuola-San Polo Calcio

Pro Villanova-Levante

Torrile-San Lorenzo

ViaroleseSissa-Cadeo

Terza Categoria

Corte Calcio-Gropparello 1-3

Bivio Volante-Atletico Pontolliese

Folgore-Alseno

Podenzanese-San Rocco

Pol.Samurai-Omi Academy

Primogenita-Vernasca

San Filippo Neri-Gerbido

Travese-Turris

BORGONOVESE-ZIANO 1-2 NELLE FOTO DI MASSIMO BERSANI