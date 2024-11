Gas Sales, la spinta del Palabanca tutto esaurito per superare l’esame-Trento

Ci proverà fino all’ultimo Robertlandy Simon, da vero combattente qual è, per dare almeno una mano ai suoi compagni in un match così importante. L’impiego del centrale cubano è il dubbio che coach Anastasi porterà con sé a un secondo dall’inizio della sfida casalinga contro Trento. Si gioca tanto infatti la Gas Sales in questo ottavo turno di Superlega, che vedrà i biancorossi in campo questo pomeriggio in un Palabanca tutto esaurito (ore 15.30) per affrontare la seconda forza del campionato.

Chi non ci sarà al 100% è invece Uros Kovacevic, che deve ancora risolvere il risentimento articolare al gomito che lo ha tenuto fuori con Milano e Civitanova.

Il forfait di Simon (molto probabile) spianerebbe dunque la strada a Ricci in coppia con Galassi, per il resto solito sestetto tipo per Anastasi. Dall’altra parte della rete ci sarà però un’Itas che in questo momento è davanti in classifica in seconda posizione (18 punti contro i 17 della Gas Sales terza) e che arriva dalla vittoria in Coppa Cev arrivata in settimana in Romania contro l’Arcada Galati. Il valore della squadra di Soli lo conosciamo tutti fin troppo bene, solo per citarne alcuni ci sono Michieletto, Lavia e Sbertoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: 6 Brizard (P), 7 Maar (S), 4 Ricci (C), 17 Romanò (O), 9 Mandiraci (S), 12 Galassi (C), 10 Scanferla. A disposizione: 13 Simon, 15 Andringa, 23 Bovolenta, 24 Gueye, 27 Loreti (L). All. Anastasi

ITAS TRENTO: 6 Sbertoli (P), 5 Michieletto (S), 4 Kozamernik (C), 10 Fernandez (O), 15 Lavia (S), 23 Gualberto (C), 13 Laurenzano (L). A disposizione: 2 Bristot, 3 Pesaresi (L), 8 Pellacani, 11 Rychlicki, 12 Magalini, 22 Bartha, 25 Acquarone. All. Soli

Arbitri: Giardini e Zanussi