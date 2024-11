Il Nibbiano cala il tris, vince lo Sporting e l’Omi ferma i Samurai: tutti i risultati

Il Nibbiano&Valtidone vola sul campo di Terre d Castelli, sconfitte amare per Agazzanese e Gotico in Eccellenza. In Promozione il derby tra Alsenese e CarpanetoChero finisce in parità. In Prima frena la Lugagnanese, vince contro la Virtus lo Sporting Fiorenzuola. In Seconda la Libertas deve arrendersi contro la Pianellese. In Terza l’Omi Academy ferma la capolista Samurai, ringraziano Travese e Gropparello. Tra gli anticipi del sabato spicca la vittoria dello Junior Drago che lanciato dalla doppietta di Alessandro Maggi sbanca 1-2 il campo della capolista di Prima categoria Noceto.

ECCELLENZA

Fidentina-Salsomaggiore 1-1

Agazzanese-Real Formigine 0-1

Arcetana-Colorno 1-0

BrescelloPiccardo-Castelfranco 4-0

Correggese-Borgo San Donnino 3-0

Fabbrico-Sp.Scandiano 1-2

Terre di Castelli-Nibbiano&Valtidone 0-3

Vianese-Rolo 4-2

Zola Predosa-Gotico Garibaldina 2-1

PROMOZIONE

SorboloBiancazzurra-Carignano 1-2

Bibbiano-Vezzano 2-1

Alsenese-CarpanetoChero 1-1

Boretto-Bagnolese 0-2

Fidenza-Pontenurese 1-0

Luzzara-Bobbiese 1-1

Masone-CastellanaFontana 1-1

Montecchio-Sannazzarese 1-2

Terme Monticelli-FornovoMedesano 1-4

PRIMA CATEGORIA

Borgonovese-Ziano 1-2

Noceto-Junior Drago 1-2

Arquatese-Zibello 4-2

Sarmatese-Vigolo 0-0

Soragna-Busseto 0-0

Spes-San Secondo 0-2

Vigolzone-Lugagnanese 1-1

Virtus Piacenza-Sporting Fiorenzuola 0-1

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Caorso-San Corrado 1-0

GossolengoPittolo-Pol.Bf 2-0

Libertas-Pianellese 1-2

Pontolliese-Podenzano 2-2

RiverNiviano-Rottofreno 0-2

San Lazzaro-BobbioPerino 1-0

San Polo-San Giuseppe 2-1

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

CombiSalso-Gattatico 0-2

Fontanellatese-Fonta 2-1

Fontevivo-Salicetese 3-1

Fulgor Fiorenzuola-San Polo Calcio 1-1

Pro Villanova-Levante 1-1

Torrile-San Lorenzo 0-3

ViaroleseSissa-Cadeo 1-1

TERZA CATEGORIA

Corte Calcio-Gropparello 1-3

Bivio Volante-Atletico Pontolliese 1-1

Folgore-Alseno 3-2

Podenzanese-San Rocco 2-0

Pol.Samurai-Omi Academy 1-1

Primogenita-Vernasca 1-2

San Filippo Neri-Gerbido 0-0

Travese-Turris 1-0

SAN LAZZARO-BOBBIO PERINO NELLE FOTO DI GIORGIO LAMBRI