La Bakery torna a sorridere spinta dal tifo di casa, contro Saronno finisce 84-79

La Bakery Piacenza torna a sorridere contro Saronno: i biancorossi pur non disputando la loro miglior partita portano a casa i due punti vincendo tra le mura domestiche contro la Robur Saronno per la dodicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2025/2025.

La partita vive di parziali e contro parziali. L’avvio arride agli ospiti: subito 1-6. I biancorossi però trovano un break di 8-0 in un minuto di gioco, e passano a condurre. Dopo il pari 9, un’altra 5-0 targato Bakery costringe Saronno al timeout. Sospensione che fa bene agli avversari, che al rientro fanno 0-9 e +4. La tripla di Taddeo riavvicina, mentre quella di Lanzi sulla sirena del primo quarto vale il -2. Perin segna 7 punti consecutivi, è il primo a raggiungere la doppia cifra e permette a Piacenza il sorpasso: 29-28 al 14’. Quando il capitano serve Klanskis per il +4, gli ospiti ricorrono al tmeout. La gara non bella, e si avverte tensione per la posta in palio. Il finale di seconda frazione sorride a Saronno che chiude in vantaggio il primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi sono i lunghi biancorossi ad avere una marcia in più. La coppia Zoccoletti e Klanskis segna 13 dei 18 punti di squadra. Ma la gara continua a fisarmonica, dopo aver ribaltato il punteggio sul 50-45, Saronno pareggia e addirittura torna a condurre le danze al 28’ sul 59-61. La tripla di Taddeo capovolge ancora una volta la situazione, con coach Salvemini che chiede a gran voce dalla panchina di difendere. Taddeo ruba e segna in contropiede il pari 64. Il pick and roll Perin-Klanskis frutta altri due punti, mentre la tripla dall’angolo di Blair vale il 71-64 che al 33’ costringe gli avversari al timeout. La Bakery inizia a forzare una serie di rubate che portano al 78-68 a metà frazione, grazie al contropiede di Blair. Nel rush finale il fatturato di Piacenza è di soli 4 punti, e per questo si rischia la volata che fortunatamente Lanzi evita prima dalla lunetta e poi con il recupero.

Bakery Piacenza-Robur Saronno 84-79

Parziali: 22-24; 41-43; 62-62.

BAKERY: Klanskis 19, Ndione ne, Perin 18, Ratti ne, Morvillo, Longo ne, Zoccoletti 16, Blair 8, Molinari ne, Chiti 3, Lanzi 11, Taddeo 9. All. Salvemini.

SARONNO: Pellegrini 14, Nasini 3, Negri 12, Quinti 4, De Capitani 13, Tresso, Giulietti 7, Canton ne, Maspero 18, Beretta 8. All. Gambaro.

Arbitri: Tommaso Rinaldi di Livorno e Luca Ricci di Perugia.