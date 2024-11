“Trasferta europea” indigesta per il Piace, vince San Marino: protesta dei tifosi

”

Il Piacenza sprofonda in campionato e perde anche in casa del San Marino per 1-0. Primo tempo avaro di emozioni, solo un paio di tiri fuori per i biancorossi con Mauri e Solerio, pericolosi i padroni di casa con due contropiedi.

Il vantaggio per il San Marino arriva al 46esimo, calcio d’angolo di Arcopinto e imperioso stacco di testa del neoentrato Biguzzi che batte Franzini. Nel secondo tempo il Piacenza ci prova di più e va vicino al gol con Napoletano e Doria, ma il pari non arriva.

Al termine della partita, grande malumore tra i tifosi biancorossi che hanno attesto l’uscita dei giocatori fuori dagli spogliatoi. Ora la classifica fa davvero paura: il Piace è undicesimo a quota 14 punti, due in più del Fiorenzuola e a undici lunghezze dalla capolista Tau Altopascio.

SAN MARINO (3-5-2): Branduani; Maggioli, Biguzzi, Lomolino; Mereghetti, Arcopinto, Haruna, Miglietta, Di Lauro; D’Agostino, Tenkorang. All. Biagioni. A disposizione: Rinaldini, Mambelli, Thioune, Pasa, Touré, Altamura, Zammarchi, De Angelis, Giometti.

PIACENZA (4-3-3): Franzini; Napoletano, Silva, Somma, Solerio; Iob, Grieco, Bachini; Iocolano, Recino, Mauri. All. Parlato. A disposizione: Morosoli, Argint, Del Dotto, Ruiz, Santarpia, Andreoli, Russo, Doria, Manicone. Stadio: Acquaviva (San Marino) Arbitro: Petraglione di Termoli