La crisi delle squadre piacentine stasera dalle 20.30a Zona Calcio, ospite Corradi

È stata una domenica da dimenticare praticamente per tutte le squadre piacentine. In Serie D, nuova sconfitta contemporanea per Piacenza e Fiorenzuola, entrambe incredibilmente risucchiate nella lotta per evitare i play out dopo le sconfitte rispettivamente a San Marino e in casa contro il Progresso. Partirà dall’analisi di queste partite e del pessimo momento di biancorossi e rossoneri la puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio il centrocampista del Piace Mattia Corradi.

Dall’Eccellenza arriva l’unica nota lieta, con il Nibbiano&Valtidone che vince anche sul Terre di Castelli e consolida il primato, mentre Agazzanese è Gotico Garibaldina sono state sconfitte di misura. Poche soddisfazioni anche dalle piacentine di Promozione.

Di tutti i campionati, fino alla Terza categoria, si parlerà nell’ultima parte di Zona Calcio, con immagini, gol e commenti da parte degli ospiti in studio.

Appuntamento dalle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito www.liberta.it.