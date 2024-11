Scherma Pettorelli, Andrea Bossalini è bronzo alla prova nazionale cadetti

Grande prova di Andrea Bossalini alla prima prova nazionale nella categoria cadetti. Lo spadista piacentino, infatti, ha messo al collo la medaglia di bronzo.

Un risultato molto importante in una gara nazionale, il 16 novembre a Legnano, che ha visto in pedana bel 290 atleti da tutta Italia.

“Una bellissima gara – ha commentato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – quella di Andrea che ha superato bene i gironi e poi ha vinto ben sei assalti diretti arrivando sul podio. Ha tirato bene, tenendo testa ad avversari molto forti. Una gara che dimostra la sua crescita e lascia ben sperare per il futuro. Questo piazzamento lo porta, poi, nella top ten del ranking di categoria facendolo balzare al nono posto”.

Bossalini ha superato due avversari quotati: nei sedicesimi ha battuto 15-13 Albert Jakub Kowalczyk (Caserta) e Michele Marinetti (Cus Catania) 15-11. E’ stato fermato, però, dall’atleta che poi vincerà la gara Luca Iogna Prat (Udine), solo in semifinale 15-10 e classificandosi terzo.

In gara anche Valentino Monaco, fermato poco prima di entrare nei 64 che “è rimasto un po’ bloccato nella fase iniziale” spiega Bossalini. Monaco che tornerà a vestire la maglia azzurra nel fine settimana a Grenoble (Francia) per il circuito europeo Under 17, dopo le belle prove a Napoli (8°) e Klagenfurt (14°) e la scia positiva di risultati.

Sfortunato, invece, Edo Franchi che si è dovuto arrendere a un’indisposizione che lo ha tenuto lontano dalla pedana. Le lame biancorosse gareggeranno a marzo nella seconda prova nazionale a Catania a marzo, anche se Bossalini è già qualificato per la finale nazionale che si terrà a Terni.

A seguire i due atleti c’erano i maestri e papà Alessandro Bossalini e Francesco Monaco.

Gli spadisti piacentini hanno gareggiato (280 atleti in pedana) anche nella categoria giovani il giorno successivo: buone le prestazioni, con Valentino che si è fermato ai 32esimi, ma complice la stanchezza i ragazzi non hanno reso secondo i loro standard.