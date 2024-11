Bentivoglio rescinde a furor di popolo, Rossini torna sulla panchina del Piace

È durata solo poche ore l’avventura di Simone Bentivoglio alla guida del Piacenza Calcio. L’allenatore scelto per sostituire Carmine Parlato, infatti, ha diretto l’allenamento nel pomeriggio di martedì. ma in serata la dirigenza biancorossa ha trovato l’accordo per la rescissione del contratto. A dirigere il Piace (impegnato mercoledì in Coppa Italia contro il Villa Valle) torna così mister Stefano Rossini, che aveva iniziato la stagione ma era stato a sua volta esonerato per fare spazio a Parlato. Decisiva per la cacciata-lampo di Bentivoglio è stata la durissima protesta dei tifosi, che hanno minacciato di disertare in massa le partite se si fosse seduto lui in panchina. Nel mirino il patteggiamento a 13 mesi di squalifica per calcioscommesse, in uno dei filoni aperti dalle confessioni di Gervasoni. Un nome che i piacentini non possono scordare perché legato alla pagina più buia della storia ultracentenaria.