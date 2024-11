Gas Sales, capitan Brizard: “Ottimo avvio, ma c’è ancora molto da fare”

Un inizio di stagione soddisfacente, ma con l’ambizione di fare ancora meglio. È questo il bilancio tracciato dalla Gas Sales Piacenza al termine della prima parte di stagione, un’analisi condivisa dal vicepresidente Giuseppe Bongiorni e dal capitano Antoine Brizard durante l’incontro di ieri sera a “Volley Piacenza #atuttogas“.

“Contro Trento si poteva fare di più. Sicuramente, vincere al PalabancaSport sarebbe stato il sigillo di un inizio di campionato comunque positivo – esordisce Bongiorni -, abbiamo sbagliato tanto in battuta però siamo contenti perché la squadra ha creato un bel gruppo in queste prime otto giornate e anche per il fatto che il pubblico ci sta seguendo con grande attaccamento. Tutto questo però deve essere un punto di partenza per migliorare sempre di più perché c’è molto equilibrio in questo campionato e vogliamo stare almeno nelle prime quattro posizioni”.

Prossimo obiettivo: Verona

Il primo passo per continuare su questa strada è una vittoria contro Verona, nella partita in programma domenica. “contro la quale voglio vedere una Gas Sales che darà battaglia per prendersi punti e ulteriori sicurezze”, ha aggiunto Bongiorni.

Anche il capitano Antoine Brizard, pur esprimendo soddisfazione per quanto fatto finora, non nasconde la sua volontà di migliorare ulteriormente. “Nel gioco siamo stati bravi, anche contro Trento – le parole del palleggiatore biancorosso – purtroppo in questo momento la battuta non va e penso sia dovuto al fatto che ci sono giocatori nuovi che potrebbero sentire un po’ di pressione quando devono servire. Possiamo sicuramente fare meglio, mi piacerebbe vedere i ragazzi più cattivi in campo perché finora abbiamo dimostrato di avere grandi potenzialità. Per crescere abbiamo bisogno di tempo per allenarci tutti insieme, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto vedere ottime cose come Bovolenta e Mandiraci, io credo davvero molto in questa squadra”.

Un capitano più forte dopo il secondo oro olimpico vinto: “Mi ha dato tanta fiducia ma anche responsabilità, adesso sono più tranquillo e so quello che posso dare alla squadra anche in termini di leadership”.

A Verona non ci saranno ancora Simon e Kovacevic, quest’ultimo ha bisogno di più tempo per recuperare, ma la Gas Sales non ha paura e soprattutto non guarda chi potrebbe inseguirla in graduatoria: “Sarà una partita importante contro una squadra che può vincere contro chiunque, però secondo me non è il momento di guardare la classifica, penso solamente a come e quanto può crescere il nostro gruppo”.