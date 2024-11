Terremoto Piace: esonerato mister Parlato, al suo posto arriva Simone Bentivoglio

Nuovo scossone in casa Piacenza Calcio: dopo l’esonero del direttore sportivo Alessio Sestu e l’arrivo al suo posto di Carlo Zerminiani, il club biancorosso ha deciso di esonerare anche il tecnico Carmine Parlato. Arrivato l’8 ottobre scorso per sostituire Stefano Rossini (anch’egli esonerato), Parlato non è riuscito a risollevare la squadra, al momento undicesima in classifica e con alle spalle una lunga serie di sconfitte in campionato. La squadra sarà affidata al nuovo allenatore Simone Bentivoglio.