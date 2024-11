Successo per la squadra della Vittorino da Feltre: “Ottimi risultati in tre competizioni”

La squadra di nuoto della Vittorino da Feltre ha vissuto un periodo di grande successo, con ottimi risultati in tre importanti competizioni. Tra i momenti più rilevanti, Ludovica Bonini (cadette), unica piacentina in gara ai tricolori, che ha ottenuto un ottimo tempo nei 50 rana ai Campionati italiani assoluti in vasca corta a Riccione, chiudendo con l’ottimo tempo finale di 32.83, sua quarta miglior prestazione di sempre, e qualificandosi per il Campionato italiano assoluto in vasca lunga e il Trofeo Sette Colli di Roma.

rISULTATI al Trofeo internazionale “Nico Sapio” di Genova

Vittorino protagonista anche al Trofeo internazionale “Nico Sapio” di Genova grazie alla doppietta di medaglie firmata da Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009) e da Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010): oro per Cornelli e bronzo per Barbazza nei 100 dorso, risultato quasi fotocopia di quello ottenuto una settimana prima a Milano, all’Halloween Meet, dagli stessi due atleti con un oro e un argento che avevano garantito ai due giovani nuotatori della Vittorino anche il pass per i Campionati italiani Criteria (Cornelli anche nei 200 dorso).

In gara al Nico Sapio con buoni risultati e ottimi crono anche Chiappini Giulia, Federico Pozzi, Letizia Brambilla, Sara Griziotti e Ludovica Bonini per le categorie Juniores e Assoluta; Ilaria Boiardi e Riccardo Bertolini per la categoria Ragazzi; Marta Zangrandi (finale 100 Delfino), Amelia Lombardi (100 rana), Aurora Toschi (finale 100 rana), Lucrezia Volpini (finale 100 rana), Alisia Volpini (100 dorso), tutte segnando i propri personali nella categoria Esordienti A.

Risultati al “Trofeo degli Angeli” a Cremona

Buoni risultati complessivi anche al “Trofeo degli Angeli”, svoltosi a Cremona, con numerose medaglie conquistate dagli atleti della Vittorino: oro per Amelia Lombardi e Ludovica Bonini 50 rana con quest’ultima salita sul primo gradino del podio anche nei 100 rana; argento per Marta Zangrandi nei 50 e nei 100 farfalla, per Mia Cagnani nei 50 farfalla, per Alisia Volpini nei 100 dorso, per Mattia Cagnani nei 100 dorso, per Giulia Chiappini nei 50 rana, per Ric-cardo Bertolini nei 50 dorso, per Amelia Lombardi e Giulia Chiappini nei 100 rana. Medaglia di bronzo, infine, anche per Ludovica Imberti nei 50 farfalla, per Marta Zangrandi nei 100 stile libero, Aurora Toschi nei 100 farfalla, Amelia Lombardi nei 200 misti, Lucrezia Volpini, Leonardo Mantovani, Zeno Zaltieri e Andreas Carini nei 50 rana.

RISULTATI AL “TROFEO DI SALò”

Ultima gara, in ordine di tempo, al “Trofeo di Salò”, con la Vittorino che ha guadagnato il sesto posto nella classifica a squadre grazie anche alle ottime prestazioni di Alessandro Barbazza (tempo limite per i Criteria nei 200 dorso), Raffaele Noè (100 stile libero), Federico Pozzi (50, 100 e 200 rana), Giulia Chiappini (200 rana) e Letizia Brambilla (50 dorso).