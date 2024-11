Gas Sales, si ferma anche Mandiraci: gli schiacciatori arruolabili sono solo due

Piove sul bagnato in casa Gas Sales Bluenergy: all’infermeria già strapiena si è infatti aggiunto anche Efe Mandiraci.

Il giovane schiacciatore turco ha infatti accusato un problema fisico che potrebbe tenerlo lontano dal campo per un po’, anche se in questo senso non sono ancora arrivate comunicazione ufficiali da parte del club.

Praticamente certa, o quasi, la sua assenza domenica in occasione del delicatissimo scontro diretto in casa di Verona. Grossi guai, insomma, per i biancorossi: il comparto schiacciatori è infatti dimezzato, visto che l’infortunio di Mandiraci si aggiunge a quello di Uros Kovacevic (fuorigioco da poco più di un mese) e che le scelte su chi mandare in campo nei prossimi impegni saranno, di fatto, obbligate.

I martelli disponibili, al momento, sono i soli Robbert Andringa e Stephen Maar, con quest’ultimo apparso non al meglio della condizione domenica scorsa. Il tutto in attesa di ricevere nuovi aggiornamenti sul fronte Robertlandy Simon, con il centrale cubano che ha già dato forfait contro Civitanova e Trento. Una bella sfortuna per Piacenza, che dopo aver goduto di ottima salute in avvio di campionato è costretta a fare a meno di alcuni dei suoi giocatori più importanti nel mezzo di un vero e proprio periodo di fuoco.