Gas Sales, impazza il volley-mercato: in regia se parte Brizard arriva Porro

Nonostante manchino ancora tre partite al giro di boa, già impazzano le prime voci di volley mercato. Da quando ha fatto ritorno sul grande palcoscenico della Superlega, in ogni sessione di mercato che si rispetti è sempre la Gas Sales Bluenergy – per ambizioni e portata finanziaria – una delle attrici principali su cui si posano gli occhi di appassionati e addetti ai lavori. Anche perché, immancabilmente, le suggestioni legate al mondo biancorosso sono sempre estremamente affascinanti.

La più importante, peraltro ripresa anche dalla Gazzetta dello Sport, riguarda la presunta partenza del palleggiatore Antoine Brizard. Il capitano francese, che lo scorso gennaio aveva prolungato il contratto per altre tre stagioni e reduce dall’oro alle Olimpiadi di Parigi (il secondo conquistato in carriera con la sua Nazionale) sembra infatti destinato a vivere, il prossimo anno, un’altra importante esperienza in Turchia.

Per sostituirlo, stando sempre alle voci riportate dalla Gazzetta, la società di Elisabetta Curti sarebbe pronta a ingaggiare Paolo Porro: il regista di Milano, che ha da poco compiuto 23 anni, è uno dei più talentuosi palleggiatori del panorama internazionale e sarebbe davvero – qualora Brizard dovesse effettivamente partire – un super colpo per la Gas Sales.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ